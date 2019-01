Mozartwoche: Ein Duo führt die feine Klinge

Renaud Capuçon und Alexander Lonquich widmeten sich bei der Salzburger Mozartwoche in brillanter Manier Mozarts Werken für Violine und Klavier. Diese Gattung bietet auch Kennern noch so manche Entdeckung.

Es wirkt wie Ironie der Musikgeschichte, dass Mozart ausgerechnet in der Hochblüte seines Schaffens kein Violinkonzert geschaffen hat. Die Werke für Violine und Klavier aus seiner Wiener Zeit aber kompensieren dieses Vakuum.

Die Salzburger Mozartwoche bietet Raum, diese Duo-Arbeiten unterschiedlicher Substanz und Tönung zu einem Konzertprogramm zusammenzufügen. Renaud Capuçon und Alexander Lonquich bildeten das hochkarätige Gespann dieser Matinee am Freitag im Großen Saal des Mozarteums. Capuçons nuancenreicher, süffiger Ton ist für die Grundstimmung der g-Moll-Variationen über "Au bord d'une fontaine" KV 360 wie geschaffen. Die sechs Variationen weisen bereits in romantische Klanggefilde. So manch ungeahnter Abgrund lauert unter diesen zart-melancholischen Kantilenen.