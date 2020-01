Die Sonntags-Matinee bei der Salzburger Mozartwoche wurde zu einem Schaulaufen französischer Top-Solisten, fulminant geleitet von Francois Leleux.

Besser geht's nicht! Die Sonntagsmatinee bei der Salzburger Mozartwoche versammelte so ziemlich das Beste, was für eine Aufführung der "Sinfonia concertante", Es-Dur, KV 297b, an Interpreten erhältlich ist. Paul Meyer an der Klarinette, Radovan Vlatković am Horn, Gilbert Audin am ...