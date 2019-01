Mozartwoche: Junge Lokalmatadore zeigen auf

Im Rahmen der Mozartwoche 2019 präsentierte das Sinfonieorchester und die Solistenvereinigung der Universität Mozarteum Mozarts Es-Dur Symphonie KV 184 sowie das Oratorium "Davide penitente". Die teils blutjungen Chor- und Orchestermitglieder sowie das Solistenensemble sorgten für ein kurzweiliges und aufmunterndes Fest der Jugend im Großen Saal der Stiftung Mozarteum.

Mit siebzehn Jahren kehrte Wolfgang Amadeus Mozart von seiner bereits dritten Italienreise zurück. Mit im Gepäck: Eindrücke von großen italienischen Opernouvertüren, die er unter anderem in der Es-Dur Symphonie KV 184 verarbeitete. Das junge Sinfonieorchester der Universität Mozarteum unter der Leitung von Hansjörg Albrecht wurde sowohl dem stürmischen Antrieb als auch der jugendlichen Verspieltheit des Werks mehr als gerecht.

Im Mittelpunkt des Nachmittagskonzerts stand mit "Davide penitente" eine Kantate, welche Mozart in großer Zeitnot im Jahr 1785 auf Basis seiner nie vollendeten "Großen Messe in c-moll" entwickelte. Die Solistinnen Christina Gansch und Stepanka Pucalkova, beide ehemalige Studentinnen der Kaderschmiede an der Schwarzstraße, überzeugten mit einer ausdrucksstarken Interpretation des Konglomerats aus zeitgenössischen Psalmbearbeitungen und Messvertonung. Mit einer ergreifenden Darbietung der Arie "Tra l'oscure ombre funeste" untermauerte Gansch ihre Position als Publikumsliebling bei Mozart-Interpretationen in Salzburg.