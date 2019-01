Mozartwoche: Wenn sich die Familie im Konzertsaal trifft

Das Hagen Quartett sowie Daniel und Michael Barenboim spielten am Donnerstag Kammermusik von Mozart.

Wer hat in einer Großfamilie das Sagen? Diese Frage stellt sich nicht, wenn man den drei Geschwistern Hagen und ihrem Langzeit-Partner Rainer Schmidt zuhört. Das Zusammenspiel des Hagen Quartetts hat längst einen Grad an Perfektion erreicht, der jegliche Hierarchie in den Dienst des Einklangs stellt. Dynamik, Artikulationsbögen, Rubati oder Atempausen: Alles geschieht hier in perfekter Abstimmung.