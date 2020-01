Ein schwermütiger Mensch wird von Mozarts Musik begleitet: Eine depressive Situation wird plötzlich amüsant.

Nächte allein in einem Hotel können schwermütig machen, wenn man sich von Glück und Erfolg verlassen fühlt. Von einem Sänger in einer solchen Krise erzählt "Pùnkitititi"; die Koproduktion von Salzburger Marionettentheater und Stiftung Mozarteum hat am Samstag Premiere.

...