Salzburger Mozartwoche: Mozart setzt Schatten und Marionetten in Bewegung

Zwei Stationen einer Reise: Die Salzburger Mozartwoche geht hinaus in die Stadt.

Mozart lebt. Davon ist Rolando Villazón überzeugt. Und er bewegt die Menschen, gestern, heute, morgen: durch seine Musik, seine Kunst, sein Wesen, sein Leben, seine Spiritualität, seinen Witz.

Also bewegt der neue Intendant der Salzburger Mozartwoche auch selbst die Menschen. Sie sollen sich buchstäblich in Bewegung setzen. Am Freitag pilgerte man also in die Bühne des "Oval" im Europark, um die Premiere eines Schattentheaters zu sehen, dann ging es in die ARGEkultur im Nonntal zu einer musikalisch-kabarettistischen Soirée, tags darauf war das Marionettentheater der nächste Schauplatz.