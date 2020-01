Sauschwanz Mozart macht Spaß

Rolando Villazón bringt Humor in die Mozartwoche. Der Intendant ist sich zum Blödeln nicht zu schade.

"Wo sind die Bohnen", fragt Rolando Villazón streng. Der künstlerische Leiter der Mozartwoche Salzburg hat am Samstag zu später Nachtstunde die Rolle eines Conferenciers übernommen. In der ARGEkultur haben sich die Fans des Tenors eingefunden, um ihn in seiner Lieblingsrolle zu erleben: jener des entfesselten Clowns.

Villazón leitet mit Eselsgeduld das mutmaßlich erste mexikanische Bingo auf Salzburger Boden. Das Spiel heißt "Lotería Mozartiana", dabei werden Bohnen auf ein Feld voller Bilder mit Begriffen gelegt. Wer als erster alle 16 Bilder mit Bohnen angereichert hat, schreit "Lotería" - wie in Villazóns Heimatland. Villazón selbst erinnert dabei an den wortgewaltigen Anwalt Saul Goodman, der in der Netflix-Serie "Better call Saul" ein Bingo-Spiel im Altersheim leitet, um neue Klienten zu gewinnen.

Villazón hat das Mozart-Bingo mit Anekdoten rund um den Genius Loci angereichert: Wir erfahren, dass Mozart in Mailand gern Birne gegessen hat, dass Papa Leopold unter dem Sternzeichen des Skorpions und Villazón unter jenem des Fisches geboren wurde oder dass zu Mozarts Zeit ein zahmer Hirsch in Hellbrunn Schaulustige angezogen hat. Jede Anekdote begleitet einen der 54 Bingo-Begriffe. Villazón schien dann fast enttäuscht, dass die "Sausschwanz"-Briefstelle mit einer Rose illustriert war und nicht - na, sie wissen schon!

Aufgelockert wurde das launige Spiel durch Villazóns (Aus-)Sprachverirrungen - "Das ist wie Deutschunterricht für mich" - und die Pointenschleuder in Mozarts Œuvre schlechthin: "Ein musikalischer Spaß" KV 522. Eine Sextett aus den Reihen der Camerata Salzburg nahm sich diesem Stück an, dessen Volten mitunter nur für Eingeweihte erkennbar sind. Der Meister parodiert musikalische Verläufe, Mittelmaß unter Komponisten und Trunkenbolde unter den Musikern.

Man muss die wahre Meisterschaft des Hornisten Johannes Hinterholzer kennen, um seine himmelsschreienden Dissonanzen richtig deuten zu können. Auch die grunzende Bass-Triller von Sepp Radauer oder die solistischen Ausflüge von Pruimgeiger Giovanni Guzzo verleiten zum Lachen.

Die Intention der humorvollen Festival-Formate unter dem Titel "Trazom!" während der Mozartwoche ist klar erkennbar. Nehmen wir uns um Mozarts Willen alle nicht so ernst!

Weitere Mozartwoche Les Sourd-Doués im Oval, 28. 1. und 31. 1., jeweils 19.30, Lotería Mozartiana, ARGEkultur, 31.1., 22 Uhr.