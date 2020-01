Das ist ein Aufruf an den Landeshauptmann von Salzburg und den Bürgermeister der Hauptstadt! Dieser Aufruf gilt auch den weiteren Regierungsmitgliedern von Land und Stadt wie den Abgeordneten in Landtag und Gemeinderat. Und sollten die für Kultur zuständigen Bundesregierenden es einrichten können, seien auch Sie aufgerufen: Nehmen Sie sich bitte 70 Minuten! Und nutzen Sie diese am kommenden Freitag oder Samstag im Salzburger Marionettentheater.

Diese in ihrer Existenz bedrohte Institution bringt während der Mozartwoche aufs Beste zur Geltung, was musikalisches Puppentheater vermag: Menschen zum Hören, Lachen und Staunen animieren, Mozarts Musik in geistreichem Kontext frisch vermitteln und alle in ein beschwingtes Miteinander versetzen. Freilich sind für "Púnkitititi", das am Samstag Premiere hatte, andere Mittel einsetzbar als sonst: eigenes Musikarrangement, neues Stück, ein fabelhafter Schauspieler und dazu Livemusiker. All dies ist getragen von Puppenspielern, deren stupendes Können auf langer Tradition, begeisternder Führung und stetigem Einsatz basiert.

Auch wenn das Marionettentheater im Vorjahr zu einem Neustart angesetzt hat, genügt das noch nicht: Zum einen muss in eine angemessene Spielstätte investiert werden, am jetzigen Standort oder im einstigen Barockmuseum, zum anderen ist dieses UNESCO-Kulturerbe im laufenden Betrieb förderwürdig. Es bedarf eines Kraftakts von Bund, Land und Stadt zur großzügig ausgestatteten Neugründung des Marionettentheaters.