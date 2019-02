Jubelmeldungen am Ende von Festivals sind obligat. Also vermeldete am Montag die Stiftung Mozarteum, dass an elf Tagen der eben zu Ende gegangenen Mozartwoche 55 Veranstaltungen an zehn Spielorten stattgefunden hätten. Über 28.000 Karten wurden verkauft,

37 Vorstellungen waren "restlos ausverkauft". Die Auslastung von 93 Prozent zeigt, dass das Angebot goutiert wurde.