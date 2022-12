Was trank Mozart zu Weihnachten?

Ein Brief Leopold Mozarts verrät ein besonderes Rezept.

Die Stiftung Mozarteum verriet in ihrem Weihnachtsgruß ein Lieblingsgetränk von Wolfgang Amadé: Die Familie Mozart hatte den heißen Weihnachtstrunk 1764 auf der Westeuropareise in England kennengelernt, in Salzburg und Wien war der Punsch zu dieser Zeit unbekannt. Vater Leopold Mozart berichtete damals an seinen Salzburger Freund Lorenz Hagenauer: "Punch, wird Punsch ausgesprochen, und ist ein Getränk von Wasser, Rhum, Zucker und Limonien gesotten. Wird warm oder kalt getruncken nach belieben (…) Punch und eine Pfeife Toback ist das englische Element."

