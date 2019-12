Out-of-Home Advertising

Mit OoH-Werbung erreichen Sie täglich Menschen die Salzburgs öffentlichen Verkehr nutzen.

Bus-Display-Werbung in Salzburg!

Das Busdisplay informiert schnell, aktuell und in Top-Design. Bestens platziert in den öffentlichen verkehrsmittel, bieten wir Ihnen die perfekte Werbefläche für Ihren Auftritt. Für die Ausspielung kann Ihr fertiger Werbespot verwendet werden oder wir helfen Ihnen dabei, einen individuellen spot zu erstellen. Erreichen und begeistern Sie die Fahrgäste in den rund 72 Albus-Bussen der Stadt Salzburg.

OoH-Advertising

Vorteile der Bus-Display-Werbung

Paketlösungen

100 Screens in 72 Albus-Bussen der Stadt Salzburg von 3.000 bis 12.000 Ausspielungen pro Tag bis zu 184 Ausspielungen pro Tag und pro Screen

Zielgruppen

Rund 12 Mio. Fahrgäste im Jahr Rund 230.760 Kontakte pro Woche Erreichen Sie Schüler, Studenten, Pendler und Arbeitnehmer in der Stadt Salzburg

Technische Daten

Bildschirmgröße: 29 Zoll Spotlänge: max. 20 Sekunden Dauer des Durchlaufs: ca. 12 Minuten

Inhalte

Verbindung von aktuellen Nachrichten mit Ihren Angeboten Fahrgastinformationen Spoterstellung durch Salzburg Digital

Ihr Werbemittel mit 50km/h durch Salzburg!

Sie haben Fragen zum Busdisplay? Gerne beraten wir Sie zu unseren Paketlösungen und Spoterstellungskosten.

