Osterfestspiele stehen auf dem Prüfstand

Ein erstes Resümee erlaubt begeistertes Lob. Aber was kommt danach?

Obgleich das Fest der Erlösung erst für kommenden Sonntag angesetzt ist, hat eine erlösende Freude in Salzburg eine Woche früher eingesetzt. Nachdem die Pandemie die Osterfestspiele Salzburg zwei Mal zu Absage oder Verschiebung gezwungen hat, ist nun mit Auftritten der Staatskapelle Dresden und ihres Chefdirigenten Christian Thielemann endlich wieder Salzburger Festspiel-Normalität eingekehrt - mag sein mit etwas weniger Publikum als sonst im Großen Festspielhaus wie auf der Kunstmesse in der Residenz, doch mit vielen Stammgästen und in bewährter musikalischer Exzellenz.

...