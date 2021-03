Osterfestspiele sagen zum zweiten Mal ab

2021 werden zwar Osterfestspiele in Salzburg stattfinden, allerdings nicht zu Ostern, sondern zu Allerheiligen. "Wir wollen nicht absagen, wir verschieben", sagt Intendant Nikolaus Bachler.

Die Osterfestspiele Salzburg werden heuer stattfinden, wenngleich nicht zu Ostern, sondern zu Allerheiligen. Dies gab Intendant Nikolaus Bachler am Montag bekannt. Voraussichtlich wird die Staatskapelle Dresden mit dem Dirigenten Christian Thielemann ein reduziertes Programm mit vier Orchesterkonzerten geben - ähnlich wie für das heurige Osterwochenende geplant gewesen wäre. Was genau gespielt wird, welche Künstler und Solisten eingeladen werden, steht noch nicht fest.

Dass Osterfestspiele zu Allerheiligen möglich seien, sei ein doppelter Glücksfall: Die Staatskapelle Dresden sei an diesem Wochenende frei und das Große Festspielhaus in Salzburg sei verfügbar, sagte Nikolaus Bachler im SN-Gespräch. Er sei sich mit Christian Thielemann sogleich einig gewesen: "Nein, wir wollen nicht absagen, aber wir verschieben." Denn: In Zeiten wie diesen brauche man eine gute Aussicht.