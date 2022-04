Osterfestspiele Salzburg: Ein Ausflug in die Berge führt in eine erlösende Klarheit

Die Staatskapelle Dresden mit Christian Thielemann spielte die "Alpensinfonie" und ein Viola-Konzert mit Antoine Tamestit.

Wäre man gerne Oboistin auf einer Bergtour? So eine Oboistin trat am Montagabend mit dem Dirigenten Christian Thielemann bei einem Ausflug in die Berge in erstaunlichen Dialog. Eigentlich könnte ein Dirigent dieses Solo zwischen den Klangmassen von Richard Strauss' "Alpensinfonie" locker vorbeispazieren lassen und durchatmen. Doch Christian Thielemann trat beim Oboen-Solo in so innig fordernden Energieaustausch mit Céline Moinet, dass dies ein Duett von Dirigent und Musikerin ergab - als gälte es, aus wenigen Takten eines Instruments die letzte Kraft ...