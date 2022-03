Osterfestspiele Salzburg: Mit Leipziger Orchester beginnt eine neue Epoche

2023 kommen Gewandhausorchester Leipzig und Andris Nelsons zu Ostern nach Salzburg.

Die Osterfestspiele Salzburg werden ihr dritte historische Etappe mit einer Neuinszenierung von "Tannhäuser" und dem Gewandhausorchesters Leipzig beginnen. Dies gab Intendant Nikolaus Bachler am Donnerstag in einer Pressekonferenz in München bekannt.

Nach den Berliner Philharmonikern mit ihren Chefdirigenten von Herbert von Karajan bis Simon Rattle, gefolgt von zehn Jahren seit 2013 mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden wird Nikolaus Bachler ab 2023 jedes Jahr ein anderes Orchester mit jeweils anderen Dirigenten zu Ostern nach Salzburg einladen. Für die ersten Osterfestspiele nach diesem neuen Muster wird als Dirigent Andris Nelsons nach Salzburg kommen. Er ist derzeit Musikchef des Boston Symphony Orchestra sowie des Gewandhausorchesters Leipzig.

Für Richard Wagners Oper "Tannhäuser" 2023 wird Romeo Castellucci Ausstattung und Inszenierung gestalten. Die Titelpartie übernimmt Jonas Kaufmann, der damit sein Rollendebüt gibt. Marlis Petersen wird als Elisabeth in Salzburg auftreten und damit ihre erste Wagner-Partie singen. Weitere Besetzungen sind Elīna Garança als Venus, Georg Zeppenfeld als Landgraf und Christian Gerhaher als Wolfram von Eschenbach.

Erstmals wird bei den Osterfestspielen Salzburg Tanztheater geboten, und zwar in der Felsenreitschule. Der israelische Choreograf Emanuel Gat wird Richard Wagners "Wesendonck-Liedern" mit zwölf Tänzerinnen und Tänzern der Emanuel Gat Dance Company gestalten.

Das Konzertprogramm der Osterfestspiele Salzburg 2023 enthält Werke von Johann Sebastian Bach, Anton Bruckner, Felix Mendelssohn Bartholdy.

Für die Osterfestspiele 2022 werden neuerlich die Staatskapelle Dresden mit ihrem Chefdirigenten Christian Thielemann nach Salzburg kommen. Als neu inszenierte Oper wird "Lohengrin" geboten, szenische gestaltet von Jossi Wieler, Anna Viebrock und Sergio Morabito. Premiere ist am 9. April 2022. Zudem gibt es Orchester- und Kammerkonzerte.