Osterfestspiele Salzburg: Ein bedauerlicher Abschied beginnt

Die Osterfestspiele Salzburg heben an. Zum zehnten und letzten Mal wird die Staatskapelle Dresden mit Christian Thielemann als Chefdirigenten von Palmsamstag bis Ostermontag Oper und Konzerte geben. Was einst aus der Not des Abzugs der Berliner Philharmoniker ersonnen worden war, hat sich prächtig gemausert. Dies hätte fortgeführt werden können, hätte es Christian Thielemann nicht mit seinem Protest gegen Nikolaus Bachler als neuen Intendanten vergällt. Wie unnötig das gewesen ist, dürfte sich ab heute, Samstag, zeigen: Für den neuen "Lohengrin" haben ...