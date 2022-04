Tenor Eric Cutler vor der Osterfestspiel-Premiere: "Lohengrin verkörpert Elsas Fantasie"

Eric Cutler, ein in jeder Hinsicht großer Wagner-Tenor unserer Zeit, singt die Titelrolle bei den Osterfestspielen Salzburg.

"Nie sollst du mich befragen", warnt Lohengrin - vergeblich - Elsa. Der US-amerikanische Tenor Eric Cutler stellte sich vor der Osterfestspiel-Premiere der Oper von Richard Wagner am Palmsamstag bereitwillig den Fragen.

In Ihrer Heimat Iowa gibt es kein einziges Opernhaus. Wie kamen Sie mit dieser Kunstform in Berührung? Ich begann wie die meisten von uns in den großartigen Chören zu singen, die wir in Iowa haben. Als ich 15 war, hatten wir einen Austauschschüler aus Mexiko zu Gast. Sein Vater ...