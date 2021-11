"Winterstürme" bei den Osterfestspielen: Wagner-Wunder weist den Weg

Christian Thielemann und die Sächsische Staatskapelle kreierten auch konzertant große Oper. An Sternstunden wie diesem "Ring"-Abend werden die Osterfestspiele auch künftig gemessen.

Warum brauchen wir Osterfestspiele in Salzburg? Diese Frage soll am Anfang der Betrachtung eines Konzertabends stehen, der in Erinnerung bleiben wird. Herbert von Karajan hat das Festival 1967 gegründet, um die Berliner Philharmoniker exklusiv als Opernorchester zu präsentieren. Drei Jahrzehnte nach Karajans Tod ist es nicht mehr die Exzellenz der Berliner Philharmoniker, die zahlkräftiges Publikum an die Salzach lockt. Es ist die Möglichkeit, große Oper mit bestmöglichen Kräften an diesem Sehnsuchtsort zu erleben.

Im Wagner-Fach sind Christian Thielemann ...