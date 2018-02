Der Genügsame mit dem Schalldämpfer

Der Nissan Qashqai ist kein Kleiner - aber hält sich beim Verbrauch bemerkenswert zurück.

Irgendwie wirft dieses Fahrzeug stets eine große Frage auf: Wie schreibt man denn den eigentlich? Quashqai? Kwashkey? Dabei ist es ja ohnehin so einfach: Qashqai.

Immerhin ist dieser Crossover schon im elften Jahr auf unseren Straßen unterwegs. Der Nissan-Crossover erfreut sich großer Beliebtheit und knackte dieser Tage sogar die Dreimillionen-Exemplare-Marke in Europa. Der japanische Autobauer erwartet für 2018 eine Fortsetzung dieses Erfolgslaufs, vor allem in Russland will Nissan groß punkten.

Die Premiere der überarbeiteten zweiten Qashqai-Generation im vergangenen Jahr fiel in die Zeit heftiger (und noch immer andauernder) Abgasdebatten, vor allem, was Dieselaggregate betraf. Und alles, was nach SUV aussah, geriet ohnehin in Verruf.

Dabei muss sich das in unserem Testwagen verbaute Aggregat wirklich nicht als Schmuddelkind fühlen. Der Selbstzünder bietet mager erscheinende 110 PS an. Doch das ist allemal ausreichend, um den knapp 1400 Kilogramm schweren Wagen durchaus zügig zu bewegen. Die minimale Verbrauchsangabe des Herstellers von 3,8 Litern/100 Kilometern hat im Alltag eher Unterhaltungswert. Aber die zur Sicherheit auch angegebenen sechs Liter reichen tatsächlich.

Fahrzeuge dieser Art haben nun als komfortable, mit allerlei technischem Aufwand ausgestattete Wegbegleiter ihr Publikum gefunden.

Der Qashqai ist da keine Ausnahme. Im Fahrbetrieb machen sich die im Vergleich zu den Vorgängermodellen verbesserte Radaufhängung sowie Dämpfung angenehm bemerkbar.

Weniger bemerkbar sind hingegen Fahrgeräusche: Schallabsorbierende Materialien und das dickere Glas der Heckscheibe hindern Fahrbahn-, Motor- und Windgeräusche daran, in den Innenraum zu dringen und sorgen für ein spürbar abgesenktes Geräuschniveau.

Das steigert auch deutlich den Wert des im Testmodell verbauten Bose-Soundsystems mit seinen sieben Lautsprechern. Der Qashqai wird also auch in Zukunft von sich hören lassen.

Technische Daten

Nissan Qashqai 1.5 dCi



Motor/Fahrwerk

Vierzylinder-Commonrail-Diesel; 1461 ccm; 81 kW/110 PS bei 4000 U/Min; 260 Nm bei 1750-2500; Sechsgangschaltung, Frontantrieb.

Ausstattungshighlights

Nappaledersitze, Multifunktionslenkrad, ProPilot-Fahrerassistenzsystem.