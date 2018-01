Im Test: Der Seat Arona 1.0 TSI

Der Seat Arona zählt mit seiner kompakten und pfiffig gestylten Karosserie zu den so genannten City-SUVs. Das bedeutet konkret 4 m Länge, 1 m 73 Breite und 1 m 55 Höhe. Scharfe Karosserie-Kanten und eine zweifarbige Lackierung verleihen ihm ein besonderes Flair.

Der Innenraum vermittelt einen wertigen Eindruck. Hier knattert nichts und die Verarbeitung ist hochwertig. Die Sitze verdienen sich ein besonders Lob. Sie sind bequem, bieten guten Seitenhalt und sind in unserer Version sogar beheizbar. Eine gut ablesbare Instrumentierung mit dem großen Mitteldisplay ist am Puls der Zeit. Auch die Möglichkeit ein modernes Smartphone induktiv zu laden, und das Navi sprachgesteuert zu bedienen ist in dieser Klasse nicht alltäglich.

Bestückt war unser Testwagen mit einem 1-Liter 3-Zylinder Motor der es auf 115 PS brachte, und sich m it ca. 5 Liter Superbenzin auf 100 km zufrieden gab.

Der Arona ist ein City-SUV (engl.gespr.) das keinen Allradantrieb braucht, weil ja City und Landstraßen seine Domäne sind. Aber hat er auch die Fahrdynamik der Seat-Familie an Bord?

Um das zu überprüfen testeten wir den Spanier am ÖAMTC-Fahrsicherheitszentrum Marchtrenk. Hier prüften erfahrene Auto-Instruktoren den Neuling auf Herz und Nieren, und zwar teilweise auf einer Schneefahrbahn. Das begann mit einem schnell gefahrenen Slalom, wo der Spanier eine gute Figur machte. Die Lenkung ist sehr direkt ausgelegt und reagiert spontan. Auch die Bremsen packen kräftig zu, und sind sehr gut dosierbar. Selbst auf der vereisten Kreisbahn ist er bei forcierter Fahrweise gut zu beherrschen. Die Seat-Gene lassen grüßen.

Durch seine spontan ansprechende, und relativ direkt übersetzte Lenkung ist zählt auch die urbane Umgebung zu seiner Domäne. Man sitzt etwas höher, dadurch verbessert sich die Übersicht und der Einstieg ist ebenfalls bequem. Das zeichnet eine neue Fahrzeugklasse aus, die von immer mehr Autobauern rund um den Globus bestückt werden.

Unser Resümee: Ein sportlich ausgelegtes preiswertes City-SUV, das mit genug Power und sparsamen Umgang mit Benzin Pluspunkte sammelt.



• Motor: 3 Zyl 4 Ventil Turbo mit 999 cm

• 115 PS bei 5000-5500 U/min

• Max. Drehmoment: 200 Nm 2000-3500 U/min

• Testverbrauch: 5,1 l Super/100 km

• 0-100 km/h: 9,8 Sek

• Topspeed: 182 km/h

(SN)