Salzburg bleibt Auto-Hauptstadt

Die AutoBest-Gala vereinte europäische Topmanager im Festspielhaus. Die Verleihung der Auszeichnungen ging natürlich nicht ohne Wolfgang Amadeus in Szene.

Da herrschte unter den rund 100 illustren Gästen der AutoBest-Gala 2018 im Salzburger Festspielhaus Einigkeit: Eine derartig prominent besuchte Veranstaltung der Autobranche hat es in Österreich noch nicht gegeben. Und einer konnte sich besonders freuen: Wolfgang Porsche, bald 75, wurde just in seiner Heimatstadt als Erstem der Preis für sein Lebenswerk durch AutoBest-Gründer Dan Vardie überreicht, mit dem er die neue "Hall of Fame" von Europas größter Auto-Fachjury (31 Journalisten aus 31 Ländern) eröffnet.

Besonders stark vertreten war Citroën als Gewinner des Hauptpreises: Der "Best Buy Car"-Award ging an den C3 Aircross. Vorstandschefin Linda Jackson kam mit ihrem Marketingvorstand Arnaud Belloni aus Paris zur Gala angereist, um persönlich den Preis von Vardie (Rumänien) und Jury-Präsident Ilia Seliktar (Bulgarien) zu übernehmen. Kriterium für diese Wahl sind neue Modelle (kein Facelift) mit Einstiegspreis unter 20.000 Euro vor allen Steuern.

Wie für Wolfgang Porsche und Gattin Claudia Hübner war auch für Ralf Speth und Gattin Heidi der Salzburg-Besuch kein Neuland, denn der in der Nähe des Chiemsees beheimatete CEO von Jaguar Land Rover ist oft Gast bei Kulturereignissen in Salzburg.

Apropos Kultur: Natürlich konnte die Gala nicht ohne "Mozart" stattfinden, der mit der britischen Moderatorin Amanda Stretton durch den Abend führte - der Wiener Schauspieler Albert Emanuel Kessler machte seine Sache ebenso hervorragend wie die beeindruckende Lightpainting-Künstlerin Dana aus St. Petersburg.

(SN)