In der Ukraine sterben Tausende im Bombenhagel, in Syrien verhungern sie. Die Wahrheit ist: Am Großteil des Horrors auf der Welt sind wir Menschen selbst schuld - weil Gier, Neid und Hass so groß sind. Wird uns ein allgütiger Gott retten, wenn wir nur oft genug darum bitten? Und welchen Sinn hat das Klagen, wenn es nicht erhört wird?

BILD: SN/STOCKADOBE-RINDER Es ist zum Heulen. Oder zumindest zum Klagen. Das Klagen wird überhaupt unterschätzt, meinen manche.