An den Gräbern der Abenteurer

Der Bergsteigerfriedhof von Johnsbach. Beinahe 300 zumeist junge Kletterer ließen im Gesäuse zu Pionierzeiten des Alpinismus ihr Leben. FRANZ TAFERNER

Über Felswände in den Tod gestürzt, an Erschöpfung verstorben, in eisiger Kälte erfroren, von herabstürzenden Steinen erschlagen, vom grellen Blitz eines Gewitters getötet - die Pionierzeit des Alpinismus hat in den Bergen des Gesäuses schreckliche Spuren hinterlassen. An die 300 Kletterer, durchwegs junge Männer, haben in diesem steirischen Gebirge zwischen Admont und Hieflau ihr Leben gelassen.

In einem Seitental zur Enns liegt das Örtchen Johnsbach, ganz klein gebückt am Fuß des Reichensteins, in direkter Nachbarschaft zum gezackten Ödstein. ...