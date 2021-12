Arbeiten für den Frieden

Wer wirklich Frieden will, muss diesen vorbereiten. Derzeit ist aber das Gegenteil der Fall. Das neue Wettrüsten bringt uns in die Kriegsfalle.

Seit mehr als 2000 Jahren gilt der altrömische Grundsatz "Wer Frieden will, muss den Krieg vorbereiten". Ganz in diesem Geist fordern die Verteidigungsminister aller NATO-Staaten immer wieder mehr Geld fürs Militär. Ergebnis: 2000 Jahre immer wieder Kriege. Wir stecken noch immer in der Kriegsfalle, die uns zuflüstert: "Frieden schaffen mit immer mehr Waffen".

Wohin das führt, haben wir zuletzt in Afghanistan gesehen. Der Westen ist dort gescheitert, weil er wieder einmal einen Krieg gewinnen wollte, aber nicht den ...