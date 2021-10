Bibel und Koran: Kein "Gottesstaat" auf Erden

Warum der Koran die Herrschaft der Taliban nicht rechtfertigt und warum Christen den römischen Kaiser nicht als Friedensbringer verehrt haben und deshalb verfolgt wurden.

Bibel

"Denn unsere Heimat ist im Himmel. Von dorther erwarten wir auch Jesus Christus, den Herrn, als Retter, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes, in der Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann."

(Bibel, Brief an die Philipper 3,20)

Als der Apostel Paulus die obigen Zeilen an die Gemeinde in der römischen Kolonialstadt Philippi in Mazedonien schreibt, befindet er sich in Hausarrest, vermutlich in Rom. Er muss mit ...