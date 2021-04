Bibel und Koran über Erlösung

"Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele." (Markusevangelium Kapitel 10, Vers 45)

Angelika Walser:

In der Bibel widmet sich eine ganze Wortgruppe der Sehnsucht nach und der Zusage von Erlösung. In diesem höchstwahrscheinlich echten Wort Jesu verwendet er das griechische Substantiv lytron (Lösegeld). Es spielt auf den in der antiken Welt üblichen monetären "Loskauf" bei der Freilassung eines Sklaven an. Dementsprechend deutet der Apostel Paulus den Kreuzestod Jesu Christi im übertragenen Sinn als "Loskauf", als Befreiung von Sünde, Gesetz und Tod (Röm 6 und ...