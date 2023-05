Demokratie braucht Religion - sagt Soziologe Hartmut Rosa

Die Kirche, ein Fels im Shitstorm? Was das himmlische Heilsmittel dem weltlichen Staat bringen kann, was König Salomo damit zu tun hat und wie Gebet, Weihwasser und Edelsteine gegen Aggression wirken.

Hartmut Rosa ist Soziologe und Politikwissenschafter an der Universität Jena.

Hartmut Rosa ist immer für Überraschungen gut. Aber bei seinem jüngsten Buchtitel tauchen zunächst viele Fragezeichen auf. Denn "Demokratie braucht Religion" unterstreicht hier kein Theologe und kein Bischof, sondern ein führender deutscher Soziologe. Er will "nicht als irgendwie religiöser Mensch, sondern als Soziologe sagen: Ja doch, Kirche hat eine verdammt wichtige, eine sehr wichtige Rolle in dieser Gesellschaft zu spielen."

Diese Gesellschaft, so Rosa in seiner soziologischen Analyse, befinde sich in einem atemlosen, rasenden Stillstand. Das große Versprechen ...