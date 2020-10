Denkt die künstliche Intelligenz schon bald allein?

Der Spielraum der Prognosen ist extrem groß. Von 2030 bis 2062 reichen die Jahreszahlen, von denen Wissenschafter glauben, dass die künstliche Intelligenz dem Menschen überlegen sein und selbst denken werde. Bill Gates verglich eine solche Ki mit der Kernenergie - vielversprechend und gefährlich .

Roberto Simanowski bezweifelt, ob er sich wünschen soll, was er in seinem Buch "Todesalgorithmus" beschreibt. Wie werden die Hersteller selbstfahrender Fahrzeuge ihre Rechner programmieren für den Fall, dass es zu einem unausweichlichen Unfall kommt? Fährt das Auto den alten Mann am Straßenrand nieder oder die junge Mutter mit dem Kind oder zerstört es sich selbst - und seine Insassen -, um kein anderes unschuldiges Leben zu töten?

SN/lublasser Wann werden Computer menschlich – oder gar besser als ...