Die ewige Versuchung

Im Paradies gab es kein Fleisch. Lange Zeit galt das auch für Katholiken. Warum das Fleischfasten beinahe verloren gegangen ist - und wie es eine Renaissance erleben könnte.

Am Anfang war das Paradies, und das war, so steht es in einem der beiden Schöpfungsberichte der Bibel, vegetarisch. Denn neben dem Satz vom Untertanmachen der Erde, der in seiner Wirkungsgeschichte zu einem Verhängnis für den Planeten geworden ist, steht in demselben ersten Kapitel der Genesis auch eine weniger beachtete Einschränkung. Gott gab den Menschen keine Tiere zur Nahrung, sondern nur Pflanzen: "Hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen ...