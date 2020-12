Die Illustrationen zum Glück

Der Künstler Anton Thiel über seinen Zugang zu unserem Weihnachtsschwerpunkt.

Der Salzburger Künstler Anton Thiel hat unser Weihnachtsthema "Was uns glücklich macht" exklusiv illustriert. Thiel wählte eine inhaltliche und formale Klammer - Mutter oder Vater vereint mit ihrem Kind, deren Beziehung in ihren kulturell und geografisch unterschiedlichen Ausformungen. Er ließ sich mehrfach von bekannten Meisterwerken der bildenden Künste inspirieren. Die Arbeiten zeigen jeweils ein Blatt oder eine Blume. Die Szenen sind so in einen größeren, organischen Zusammenhang gestellt. Was natürlich ist, sollte glücklich machen, da wir uns einem größeren Ganzen ...