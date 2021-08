Die Stürme wüten in Brasilien

Eine halbe Million Corona-Tote, ein diktatorischer Präsident, neue Übergriffe gegen indigene Völker. Welche Hoffnung gibt es - und was hat Beethoven damit zu tun?

Der österreichisch-brasilianische Bischof Erwin Kräutler erhebt auch mit 82 Jahren seine Stimme für die indigenen Völker und den Schutz des Regenwalds. Ein Lagebericht aus einem Land, in dem der Genozid an den Indios und der Ökozid an Amazonien die Lebensgrundlagen weit über Brasilien hinaus bedrohen. Im August wird es ein Jahr, dass Pater Romildo Maurício (Jahrgang 1982) an den Folgen von Covid-19 gestorben ist. Und im Juli 2021 haben wir Pater Antônio Arcelino in Altamira beerdigt. Er starb mit 51 ...