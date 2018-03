Ein gestörtes Verhältnis zu Waffen

Nach dem jüngsten Amoklauf eines Schülers in den USA ist der Widerstand junger Menschen gegen die Waffenlobby gestiegen. Woher kommt der Waffenwahn im "land of the free" und was müsste dagegen geschehen?

SN/AP Schülerinnen und Schüler gehen in den USA gegen die Waffenlobby auf die Straße.