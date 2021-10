Ein Mönch und Philosoph kritisiert "das System"

Das "System" macht Menschen zu Dingen. Was gibt dieser unpersönlichen Macht ihre zerstörerische Kraft - und wie können wir gegensteuern?

Mit 95 Jahren legt der Mönch und Mystiker David Steindl-Rast die Summe seiner Lebenserfahrung und seiner spirituellen Weisheit vor. "Orientierung finden" heißt sein Buch über Schlüsselworte wie Ich und Du, Vertrauen und Verinnerlichung, das Jetzt und Gott, "das geheimnisvolle Mehr-und-immer-Mehr". Hier ein gekürzter Auszug aus dem Kapitel "Das System - die Macht, die Leben zerstört". In dem Zukunftsroman "Brave New World" von Aldous Huxley ist Menschenwürde das Gegenteil von dem, was die herrschende Gesellschaft - "Weltstaat" nennt Huxley sie - ...