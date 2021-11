Ein November mit Angst und Lockdown: Diese Gedanken empfiehlt ein renommierter Psychotherapeut

Warum es um das Geschehenlassen geht. Und wie es helfen könnte, die ganze Covidgeschichte von Anfang an neu zu erzählen - ohne die verhängnisvollen Schuldzuweisungen.

Michael Lehofer sagt, wenn das Leben zerrt, müssen wir uns dehnen. Ein SN-Gespräch mit dem Psychiater und Klinikdirektor über Auswege aus der Covid-Sackgasse.

Sie meinen, alles, was ist, sei in eigenartiger Weise gut. Was ist gut an Covid? Michael Lehofer: Es gibt Lebenssituationen, in denen wir uns bestätigt fühlen, und solche, in denen das Leben an uns zerrt. Wenn das Leben zerrt, müssen wir uns dehnen, das heißt, über die eigene Struktur hinausgehen, hinauswachsen. Wir wachsen nur in ...