Eine Opernsängerin, ein Skistar und ein Spitzenpolitiker: Wie man rechtzeitig aufhört

Elisabeth Kulman, Matthias Strolz und Anna Veith. Drei Geschichten über das rechtzeitige Schlussmachen und die Frage, warum wir uns so schwer damit tun, aus unserem Hamsterrad auszusteigen.

Kleben ist in Mode: Junge Menschen picken sich aus Protest an Kunstwerken fest, gewisse Politiker sitzen wie angeklebt auf ihren Plätzen. Und bei so manchem politischen Wirrkopf, der in den Weltnachrichten auftaucht, fragen sich viele: "Wann geht der bitte endlich in Pension?" Doch aufhören, zurücktreten, loslassen, das fällt uns Menschen schwer. Und wenn wir es doch tun, dann oft viel zu spät - wenn der Ruf, das Vermächtnis bereits beschädigt sind, oder bei Machtmenschen auch Unschuldige bereits gelitten haben.

...