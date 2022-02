Eine unbeugsame Nonne begehrt gegen die mächtigen Männer der Kirche auf

Ansturm gegen die Kirchenmauern. Der Widerstand gegen alle Diskriminierungen wächst. Männer fordern mehr Frauenrechte, queere Menschen halten nicht mehr still. Die Benediktinerin Philippa Rath steht ganz vorn in dieser Reformbewegung.

Philippa Rath OSB ist Benediktinerin in der Abtei St. Hildegard in Rüdesheim. 2021 gab sie ein Buch von Frauen heraus, die gleiches Recht bei der Priesterweihe fordern. Diese Woche kam ein Nachschlag: 102 Kirchenmänner treten für die Weihe von Frauen ein. Zeitgleich erschien ein Buch, in dem sich queere Frauen und Männer gegen ihre Diskriminierung wehren.

Im SN-Gespräch sieht Sr. Philippa Rath OSB eine Stimmung in der katholischen Kirche "wie vor dem Fall der Berliner Mauer".

