Erlöse uns von den Schwulen? Warum die Kirche Panzer segnet, aber keine Homosexuellen

Der Vatikan und "der Plan Gottes". Homosexuellen Paaren darf weiterhin kein Segen erteilt werden. Panzern schon. Warum ist das so?

Kurt Fuchs glaubt an Gott. Besonders berührend findet der Schwabe das Stundengebet in deutscher oder lateinischer Gregorianik. "Diese Art von Gesang war schon immer mein Ding", erzählt er. Nach seiner Karriere als Promi-Koch übersiedelte er nach Salzburg. Als er erfuhr, dass im Stift St. Peter drei Mal am Tag ein Stundengebet stattfindet, war er hier rasch Stammgast. Aber nur bis November. Danach durfte wegen Corona nicht mehr gesungen werden.

Fuchs ist homosexuell. Dass der Vatikan homosexuellen Beziehungen seinen ...