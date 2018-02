"Es fehlt an Toleranz gegenüber dem Islam"

Burkaverbot, Kreuz in der Schule, staatlich bezahlter Religionsunterricht: Wie neutral ist der österreichische Staat gegenüber den Religionen?

Der Politikwissenschafter Anton Pelinka über das rechtliche und faktische Verhältnis von Staat und Religionen in Österreich.

In Österreich ist das Verhältnis des Staates insbesondere zu den christlichen Kirchen eher eng. Ist es zu eng? Pelinka: Es gibt auf der einen Seite die vom Staatsgrundgesetz vorgegebene Form der Neutralität des Staates in religiösen Fragen. Diese drückt sich aus in der grundsätzlichen Gleichbehandlung staatlich anerkannter Religionsgesellschaften, von der römisch-katholischen Kirche bis zum Islam. Auf der anderen Seite haben wir eine De-facto-Vorrangstellung der römisch-katholischen Kirche. Das ist kein Widerspruch, aber ein Spannungsverhältnis. Es drückt sich zum Beispiel darin aus, dass niemand auf die Idee käme, den Bau von Kirchtürmen zu verbieten, aber dass viele auf die Idee kommen, den Bau von Minaretten verbieten zu wollen.