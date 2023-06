Eugen Drewermann im SN-Gespräch: Selbst denken!

Propaganda, Manipulation, Meinungsdruck. Wie können wir trotzdem selbstständig denken? Warum heiligt der beste Friedenszweck nicht die kriegerischen Mittel?

Viele Menschen fühlen sich ohnmächtig gegenüber Megakonzernen, die die Preise diktieren, Politikern, die Kriege führen, der Klimakrise, für deren Lösung zu wenig geschieht ... Wie kann man trotzdem Verantwortung wahrnehmen? Ein SN-Gespräch mit dem Theologen, Psychoanalytiker und Schriftsteller Eugen Drewermann zu den Goldegger Dialogen.

Herr Drewermann, Sie sprechen über Selbstwirksamkeit und Verantwortung. Was heißt das in einer Welt, in der viele sich so ohnmächtig fühlen? Eugen Drewermann: Wir werden förmlich erdrückt von den Themen, die mit ihrer robusten ...