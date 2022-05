Gegen all die Ungerechtigkeiten in der Kirche: Ein Abrissplan für Mauern im Vatikan

Die Kirche steht sich selbst im Weg. Was muss alles weichen, bevor Neues entstehen kann? Was kann Papst Franziskus dafür, was kann er tun - und was nicht?

Kirche neu denken, das ist für Gerda Schaffelhofer keine Sache, die mit ein paar "Reförmchen" erledigt werden kann. Für die Theologin und langjährige führende Mitarbeiterin in der katholischen Kirche Österreichs ist es nicht damit getan, dass der "selbstverliebte Männerbund" durch eine "Priesterinnenkirche" ergänzt werde. Ebenso sei es selbst unter Papst Franziskus verfehlt, nur darauf zu hoffen, "der Papa wird's schon richten". In ihrem "mit heißer Feder" geschriebenen Buch "Werft die Fesseln ab!" legt Schaffelhofer eine Roadmap für eine ...