Geheilt auf der Wallfahrt in Lourdes - Wunder oder Placebo?

Glaube und Spiritualität können heilsam für die Gesundheit sein. Wie psychische Effekte dabei wirken und warum falsches "Lourdeswasser" positive Gefühle auslösen kann.

Mehr als 7000 Heilungen wurden bislang im medizinischen Büro des französischen Wallfahrtsheiligtums Lourdes angemeldet. Ganze 70 davon, also nur rund ein Prozent, hat die katholische Kirche als "Wunder" anerkannt. Zuletzt war das am 11. Februar 2018 der Fall - am 160. Jahrestag der ersten Erscheinung der Gottesmutter Maria in Lourdes. Diese 70., medizinisch derzeit nicht erklärbare Heilung, betraf eine damals 79-jährige Ordensfrau. Sie war seit 1987 gelähmt und konnte nach einer Lourdes-Wallfahrt im Jahr 2008 plötzlich wieder gehen. Das internationale, ...