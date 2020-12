Gehirn im Glück

Vernünftiges Essen, Bewegung, Leistung. Die Arbeiter im Oberstübchen springen auf die ganz einfachen Anregungen an.

Der erste Schnee im Jahr, eine schöne Landschaft, ein Duft, Musik, ein Kinderlachen, die Liebe in den Augen des Partners, ein Tag ohne Schmerzen: Die Quellen für Glück und das Empfinden dafür sind so vielfältig und individuell, wie es die Menschen sind. Für die Hirnforschung ist alles einfacher. Sie kann untersuchen und messen, was sich im Kopf abspielt, wenn man glücklich ist. Und sie kann sagen, wie man jene Arbeiter im Oberstübchen motiviert, die dort die Glücksrädchen drehen.

...