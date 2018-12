Gibt es einen Gott für alle?

Das Zusammenwachsen der Menschheit fordert die Religionen heraus. Warum ein Bekenntnis die anderen nicht abwerten muss und wie die Religionen friedlicher werden.

Ein Gott für alle Menschen, das wäre eine tolerante Religion, die keine "heiligen Kriege" mehr führen muss. Der Grazer Philosoph Peter Strasser meint, dass die Religionen keine Wahl haben: Entweder sie werden in diesem Sinne universal oder sie verschwinden.

Ihr neues Buch heißt "Ist Religion Krieg?" Meine These dazu wäre, Religion ist häufig ein Brandbeschleuniger. Strasser: Religion ist als soziales Phänomen eingebettet in eine Welt voller Gewalt. Insofern schließt Religion in ihren archaischen Formen ein gewisses Maß an Gewalt mit ein, z. B. bei Tier- oder Menschenopfern - bis hin zu der Vorstellung, dass Gott hilft, die Feinde zu bekämpfen, die dem falschen Gott huldigen. Das finden wir heute wieder im religiös begründeten Terrorismus.

Gehört Gewalt zum Wesen der Religion? Nicht notwendig. Die Religion hat Teil an einem zivilisatorischen Prozess, der über Jahrhunderte hinweg stattfindet. Dabei werden die Religionen immer friedlicher. Erstens, weil man die Götter nicht mehr durch blutige Opfer befriedigen muss. Zweitens, weil viele der denkenden Menschen nicht mehr zustimmen, dass man einander ständig bekriegen muss.

Heißt das, Sie haben eine Vision von einer immer friedlicher werdenden Menschheit? In den großen Offenbarungsreligionen Judentum, Christentum und Islam steckt so etwas wie ein entwicklungslogischer Impuls drinnen. Die Religionen sind zwar in einer archaischen Welt voller Gewalt entstanden. Aber durch den Monotheismus, die Idee des einen Gottes, der der Gott aller Menschen sein sollte, wird eine Dynamik wirksam, die zunehmend eine Befriedung herausfordert. Die Menschen sehen sich nicht mehr nur als Anhänger einer bestimmten Gottheit, sondern - ideal gesprochen - als Solidargemeinschaft. Der Gott aller Menschen ist einer, der die Menschheit versöhnen sollte.

Es galt aber im Christentum lange der Satz "Außerhalb der Kirche kein Heil". Dieser Gedanke hat sich aber gewandelt. Wir haben heute die Ökumene oder die Idee eines Weltethos, die von der Aufklärung und vom Humanismus ausgehen. Diese Bewegungen zielen darauf ab, dass man sagt, ja, wir haben eine bestimmte Dogmatik und bestimmte Rituale. Aber wenn andere Menschen aus einer anderen Tradition schöpfen, wird man das aus einer aufgeklärten liberalen Sicht nicht reflexartig ablehnen. Es gibt ja nicht nur ein Christentum, sondern viele Christentümer, und erst recht viele Religionen.

Traditionalisten befürchten, dass dann nur ein gemeinsamer Gott der Mystik bleibe, ohne konkrete Inhalte, ohne Gestalt. An dieser Befürchtung ist etwas Wahres dran. Im Christentum wird aus einem Gott mit seinen dogmatischen Verengungen ein ethischer Gott, die Idee, dass Gott die Grundprinzipien menschlichen Handelns in das Herz eines jeden Menschen gelegt hat. Immanuel Kant sagt, diese Grundprinzipien könne jeder Mensch mit seiner Vernunft erkennen. Das ist auch im Christentum so angelegt. Paulus sagte, dass die Heiden, die ihren ethischen Grundsätzen folgen, nicht von Gott verdammt seien. Das war ein großer Schritt der Universalisierung des Christentums.

Daneben gibt es eine Offenbarung, die mit der menschlichen Vernunft nicht gerechtfertigt werden kann: das Rituelle, Liturgische. Aber das muss nicht zwingend so interpretiert werden, dass Menschen, die anderen Riten folgen, vom Heil ausgeschlossen wären - ein Ausschluss, der den Keim der Gewalt in sich trägt. Warum sollen Menschen in Asien Weihnachten nicht anders feiern als wir? Es gibt unterschiedliche religiöse Akte, aber nur eine Menschheit.

Beschleunigt die Globalisierung den Frieden unter den Religionen, weil alle Menschen mehr eins werden und die Religionen sich dem nicht entziehen können? Globalisierung ist eine sehr zwiespältige Sache. Ein Aspekt ist zweifellos, dass die jungen Leute durch die weltweite digitale Vernetzung ein Gefühl dafür bekommen, dass wir als Menschheit alle in dem selben Boot sitzen und an einem Strang ziehen müssen.

Der andere Aspekt ist, dass die Globalisierung zu einer neuen Radikalisierung führt. Millionen Menschen sind auf der Flucht, es wird gefoltert, es wird jede Art von Schandtat gesetzt, es werden Kriege um Ressourcen geführt. Zudem hat die Globalisierung den Kapitalismus zu einer Maschine werden lassen, die die Güter immer in eine bestimmte Richtung verteilt: nach dorthin, wo schon der immense Reichtum ist. Das führt nicht zur einen Menschheit, sondern die Reichen schotten sich von den Armen ab.

Der Islam ist 600 Jahre jünger als das Christentum. Ist er daher noch mehr in die gewalttätige Phase einer Religion verwickelt? Im Augenblick hat der radikale Islam eine ungeheure Unterstützung von Warlords und Staaten wie Saudi-Arabien. Sie statten den Islam nicht mit friedlichen Gedanken aus, sondern mit Waffen, um gegen den Westen zu marschieren - wobei häufig wirtschaftliche und ideologische Motive dahinter stecken.

Es gibt im Islam aber auch liberale, friedliche Strömungen. Die sind im Augenblick noch schwach, aber wir denken da zu kurzfristig. Ich bin überzeugt, dass der Islam von vielen jungen Menschen als ein Glaube betrachtet wird, der dem Frieden zuarbeitet und nicht dem islamistischen Terror. Dass Frieden auf Erden werden möge, ist eine Hoffnung und eine regulative Idee, wie Immanuel Kant gesagt hat. Ob sich diese Hoffnung realisiert, ist eine andere Frage.

Warum sagen Sie, die Religionen müssten universal werden oder sie würden verschwinden? Mein Gedanke ist, dass das Göttliche bereits universal ist. Ich kann den christlichen Gott nur als Gott aller Menschen denken. Wenn es den Christen nicht gelingt, eine glaubhafte universelle Gottesvorstellung zu entwickeln, werden aus dem Christentum immer mehr sektenhafte Christentümer. Diese schotten sich entweder von der Umwelt ab, oder sie werden gegeneinander kämpfen, weil sie dem jeweils anderen vorwerfen, die falsche Lehre zu haben. Aber der Mensch lebt in einer Schöpfung, die der eine Gott für alle geschaffen hat, nicht nur für eine bestimmte Sekte. Wenn das nicht zum Tragen kommt, wird das Göttliche als universelle Vorstellung verschwinden.

Ist also das wichtigste Gebot, du sollst dir kein Bild von deinem Gott machen? Das scheint mir unter aufgeklärten Menschen selbstverständlich. Ein Bild von Gott, das gegen andere Bilder von Gott auszuspielen wäre, hat in einer globalen Welt, in der die Menschen ständig über alle Kontinente hinweg kommunizieren, keine Zukunft. Eine solche Religion erledigt sich auf Dauer von selbst.



Buchtipp: Peter Strasser: "Ist Religion Krieg? Was vom Gott aller Menschen bleibt", 192 S., 22 €, styriabooks.at