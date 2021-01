Wir sind von der Idee geprägt, dass Glück etwas ist, was dazukommt. Viktor E. Frankl sah das ganz anders.

Auf den ersten Blick ist der Satz von Viktor E. Frankl schlicht und einfach irritierend. "Glück ist, was einem erspart bleibt." Ist das nicht viel zu negativ gedacht? Ist Glück nicht etwas, was "dazu kommt", was uns zum "normalen Leben" noch geschenkt wird? Ein Bonus, etwas ausgesprochen Wohltuendes, etwas jedenfalls, das positiv überrascht hat, das dem Leben einen Glanzpunkt aufsetzt. Man muss ja nicht gleich an den großen Lottogewinn denken, von dem ja vielfach auch erzählt wird, dass er die ...