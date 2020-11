Wie Sie Ihr Homeoffice zum Seelengarten machen. Erzwingen lässt sich das Glück gewiss nicht. Aber Sie können es gestalten.

Glück. - Wissen Sie, was das ist? Definitionen gäbe es viele. Aber nur eine trifft zu 100 Prozent zu: Das echte Glück ist nur in der Vergangenheit zu finden. Da haben wir etwa die Formulierung: "Da habe ich aber Glück gehabt." Etwa wenn man nur knapp von einem herunterfallenden Blumentopf verfehlt wurde. Was unseren Seelenzustand betrifft, haben wir die Formulierung des Musikers Peter Licht, der in seinem Song "Sag mir, wo ich beginnen soll" singt: "Und erst morgen werden wir ...