Goethes Flirt mit dem Islam

Ganz gegen den Zeitgeist suchte Goethe das Positive bei Mohammed. Er entschärfte sogar ein polemisches Anti-Islam-Drama von Voltaire. Was trieb Goethe an?

Johann Wolfgang von Goethe könnte als Vorbild für die Auseinandersetzung mit dem Islam dienen, so der Tübinger Theologe und Literaturwissenschafter Karl-Josef Kuschel in seinem Buch "Goethe und der Koran".

Goethe setzte sich gegen den Trend seiner Zeit positiv mit dem Islam auseinander. Was ist von ihm zu lernen? Karl-Josef Kuschel: Goethe hatte eine schier grenzenlose Neugierde, sich in die Welt einer anderen Kultur oder Religion hineinzuversetzen. In der Münchner Ausgabe seines Gedichtzyklus "West-östlicher Divan" gibt es im Anhang ...