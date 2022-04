"Gott sollte Putin besänftigen"

Wie Kinder an Gott glauben und was er anders machen müsste. Ist Gott ein Alien, warum bin ich überhaupt auf der Welt und viele andere Fragen an Gott.

Gott hat die Welt erschaffen. Das ist für die meisten Kinder im Pflichtschulalter, die an Gott glauben, der entscheidende Grund für ihre religiöse Haltung. Bei der Frage, was Gott anders machen sollte, stehen Corona und der Krieg in der Ukraine ganz oben auf der To-do-list. Gott sollte den Krieg in der Ukraine stoppen, Putin "besänftigen" und Corona am besten in das Weltall beamen - oder Cola aus dem Virus machen. Mein Glaube an Gott Johannes (9, Bild): Ich ...