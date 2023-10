Hass macht hässlich

Überall Klagemauern. Im Westen ist man verwundert, dass viele Moslems nicht mit den Werten unserer Gesellschaft vertraut sind. Mouhanand Khorchide sagt, das sei so, weil die Jungen "zwischen den Stühlen" stehen.

Der österreichische Religionspädagoge und Sozialwissenschafter Mouhanad Khorchide erklärt, warum so viele junge Moslems auch im Westen nicht den Narrativen ihrer Eltern entkommen - und vor allem, was man gegen deren Radikalisierung tun kann. Wie konnte es so weit kommen und ...