Jesus und Kapitalismus - passt das zusammen?

Vorweihnachtliche Gedanken. Was würde Jesus da sagen? Wie hielt es der Messias überhaupt mit Geld? Ein Gespräch mit einem Theologen über die Bibel und den Mammon.

Der dieses Jahr verstorbene Drogerieketten-Gründer Götz Werner, der philosophische Erklärbär Richard David Precht und Jesus von Nazareth: Was haben sie gemeinsam? Was wie der Beginn eines eher durchschnittlichen Witzes aussieht, ist tatsächlich Ausgangspunkt theologisch-ökonomischer Betrachtungen. Doch erst die Antwort: Sie alle plädieren für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Während Erstere ihre Ansichten in einer Vielzahl von Artikeln, Talkshows und den unvermeidbaren Podcasts kundtaten und -tun, reicht Jesus eines seiner vielen Gleichnisse. Bei Matthäus 20,1 liest man von einem Gutsbesitzer, der über den ...