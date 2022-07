Katholische Kirche: Laien ringen mit Bischöfen um Reform

Zölibat, Frauen, Bischofsamt: Seit 50 Jahren geht es in der katholischen Kirche um die immer gleichen Reformthemen. Ist der "Synodale Weg" in Deutschland ein neuer Aufbruch oder die von Rom befürchtete "neue Reformation"?

Jetzt steht wieder einmal alles auf der Tagesordnung, und wieder einmal ist es die deutsche katholische Kirche, die auf Reformen bei Zölibat, Frauenweihe, Sexualmoral, Bischofsamt u. v. a. drängt. Der Synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland zielt auf eine Zukunft, in der Bischöfe und Laien gemeinsam die Kirche gestalten - in sogenannten synodalen Gremien, die nach weltlichem Verständnis nicht weit von einer demokratischen Mitbestimmung aller entfernt sind. Ähnliche Reformziele gab es schon vor 50 Jahren bei der Würzburger Synode. ...